Спецоперация 19 января 2024, 16:56 Российские войска взяли важные высоты под Артемовском Доброволец Селиванов: ВС России взяли высоты вокруг Богдановки РИА «Новости»

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Российские военные получили контроль над третьей частью поселка Богдановка, закрепившись на высотках, которые его окружают. Фактически они взяли населенный пункт в «клещи», заявил представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов. Его слова привела Lenta.ru.

Богдановка находится к северо-западу от Артемовска. Несколько украинских бригад пытаются держать на этом направлении оборону. Однако, заметил Селиванов, задачи «обороняться любой ценой» нет — они готовы отступить. Это подтвердили взятые в плен бойцы ВСУ.

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Штурмовики отряда «Борз» ищут проходы в минных полях, чтобы продолжить наступление в Богдановке. Активность украинских военных в этой зоне снизилась до минимума.

Сослуживец Селиванова с позывным Гаршти заявил, что ВСУ почти не используют артиллерию и минометы. При этом усилились атаки беспилотниками. Они бьют по транспорту и одиночным целям, подытожил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ обстреляли собственные позиции под Артемовском. Ударом уничтожили живую силу и технику.