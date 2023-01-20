Спецоперация 20 января 2023, 08:46 Российские войска взяли укрепрайон ВСУ благодаря реактивной системе залпового огня Бойцы отряда «Викинг» при помощи РСЗО захватили позиции украинских военных в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные из группы «Викинг» и штурмовики первой отдельной бригады спецназначения захватили очередные позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Они использовали для удара реактивную систему залпового огня, рассказал корреспондент РИА «Новости».

Бойцы обстреляли украинские позиции реактивными снарядами, один из которых попал в блиндаж. Трое военных ВСУ выбрались из-под завалов, но потом их атаковали еще раз плотным огнем. Украинские подразделения попытались удержать позиции и ударить в ответ, но безуспешно, поэтому решили отступить. Российские войска продвинулись вперед.

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В январе они также освободили Соледар, власти ДНР включили его в зону ответственности администрации Шахтерска. Потери ВСУ в этом городе оценили в тысячи людей, несмотря на участие батальонов обученных иностранных наемников. Бойцы ЧВК «Вагнер» провели зачистку не только в самом городе, но и под землей — в шахтах, а также продолжили наступление у населенных пунктов Парасковиевка и Красная Гора.

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