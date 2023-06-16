Спецоперация 16 июня 2023, 12:20 Российские войска взяли под полный контроль линию соприкосновения в Херсонской области Сальдо: линия соприкосновения в Херсонской области находится под контролем ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения в Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«На линии соприкосновения <…> все контролируемо, любые попытки прорыва, форсирования [Днепра] обречены на провал», — заявил врио губернатора.

Реклама

Сальдо также сообщил, что Днепр практически вошел в природное русло после ЧП на Каховской ГЭС. По словам исполняющего обязанности главы региона, вода из Каховского водохранилища почти вернулась в реку.

Ранее Сальдо сообщил, что киевский режим организовал покушение на его жизнь. По словам врио губернатора, 9 июня украинские боевики выпустили более 10 высокоточных английских ракет по местам его предполагаемого нахождения в Херсонской области.