Спецоперация 16 мая 2023, 06:02 Российские войска взяли под контроль село на Купянском направлении «Русская весна» сообщила о взятии ВС России села Масютовка в Харьковской области РИА «Новости»

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Штурмовые группы Западного военного округа разбили опорный пункт Вооруженных сил Украины и взяли под контроль село Масютовка в Харьковской области на Купянском направлении боевых действий. О бое рассказала «Русская весна».

Масютовка находится в низине у реки Оскол на территории Двуречанского района. Село превратили в руины, но украинские подразделения устроили в нем и на другом берегу реки опорные пункты, обстреливали территорию из пулеметов и артиллерийских орудий.

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Операцию по освобождению села начала «Рота Z». Пять бойцов перешли реку, заняли опорный пункт, закидали укрепленный район гранатами и, несмотря на попытки ВСУ контратаковать, удерживали его до прихода штурмовых подразделений. Спустя время российские войска полностью взяли Масютовку под контроль, обеспечив плацдарм на берегу Оскола.

В апреле Минобороны России сообщало об ударах по подразделениям ВСУ в Масютовке и предотвращении нападения диверсионно-разведывательных групп.