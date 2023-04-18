Спецоперация 18 апреля 2023, 15:11 Российские войска взяли под контроль около 90% Артемовска Советник Пушилина сообщил, что силы России контролируют около 90% Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска взяли под контроль уже почти 90% территории Артемовска. Об этом ТАСС сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Около 90% Артемовска находятся под контролем ЧВК „Вагнер“, чье продвижение неотвратимо», — сказал он.

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Битва за город идет уже многие месяцы. Артемовск располагается рядом с Горловкой и является ключевым транспортным узлом украинской армии. Через него Вооруженные силы Украины снабжают свои подразделения, находящиеся в Донбассе.

В понедельник, 17 апреля, Минобороны России сообщило, что отечественные штурмовые отряды стали еще на шаг ближе к освобождению Артемовска. За сутки бойцы взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центре города.

По данным подполковника Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ обстреляли своих сослуживцев, которые располагались в домах мирных жителей в Артемовске. Также известно, что украинская армия использует в боях за населенный пункт переделанные бронемашины на базе танков Т-64.