Спецоперация 01 декабря 2023, 21:25 Российские войска взяли под контроль Марьинку в ДНР Mash: город Марьинка в ДНР перешел под контроль ВС РФ РИА «Новости»

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Город Марьинка в ДНР перешел под контроль российских военных. Об этом в обращении рассказал боец 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ, видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Дорогие товарищи, сегодня, 1 декабря, силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российской Федерации», — рассказал боец.

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Накануне российские войска отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении возле Марьинки. На этом участке находятся подразделения «Южной» группировки войск.

В ночь на 1 декабря ВСУ обстреляли Донецк натовскими ракетами нового типа JROF HEF. Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра, применив ракеты с поражающими элементами в виде шариков с увеличенной до 40,2 километра дальностью.