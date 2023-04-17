Спецоперация 17 апреля 2023, 15:01 Российские войска взяли под контроль еще два квартала в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды в Артемовске взяли два квартала на северо-западе и в центре РИА «Новости»

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Российские штурмовые отряды продвинулись в освобождении Артемовска. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил на брифинге, что за сутки они взяли под контроль два квартала.

Бои на Донецком направлении вели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке ВДВ, артиллерии группировки войск «Юг», армейской и оперативно-тактической авиации. Они освободили от украинских подразделений два квартала в северо-западной и центральной части Артемовска, выполнили 54 огневые задачи и 22 вылета.

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Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли более 270 военнослужащих и наемников, семь боевых бронемашин, пять автомобилей, танк и боевую машину пехоты. Российские войска нанесли удары по их объектам вблизи населенных пунктов Богдановка, Константиновка и Часов Яр.

За день до этого российские бойцы взяли под контроль еще два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артемовска. ВСУ начали использовать в боях за город переделанные бронемашины на базе танков Т-64 — украинские умельцы демонтировали с них башни, но поставили пулеметы и динамическую защиту. Военкоры назвали их «бронемутантами».