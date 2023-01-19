19 января 2023, 19:37
Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
Член ВГА Рогов: четыре населенных пункта в Запорожской области перешли под контроль ВС РФ
Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта около города Орехов в Запорожской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он назвал это локальным успехом.
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«Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову», — заявил Рогов.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» уже отмечал, что российские войска перешли в наступление в районе города Орехов, который остается под контролем ВСУ.
В ходе боев линию соприкосновения удалось немного сдвинуть, а Вооруженным силам России — закрепиться на новых позициях. Рогов отметил, что освобожденная часть Запорожской области постепенно увеличивается.
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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