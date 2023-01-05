Спецоперация 05 января 2023, 20:38 Российские войска взяли под полный контроль остров Большой Потемкин у Херсона РИА «Новости»: остров Большой Потемкин возле Херсона находится под контролем ВС России РИА «Новости»

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Остров Большой Потемкин, который расположен в нескольких километрах от Херсона, полностью контролируют Вооруженные силы России. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Ранее украинские паблики распространили очередную фейковую информацию. ВСУ показали на видео, как они якобы разместили украинский флаг на острове, занятом российскими войсками.

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«Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг», — рассказал участвующий в обороне острова военнослужащий.

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По словам собеседника издания, на острове Большой Потемкин флага Украины «нет и не будет», уточнило ИА Nation News.

В конце декабря 2022 года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские военные обстреляли центр Херсона с целью обвинить в гибели мирного населения ВС России. Он назвал атаку террористической, ведь атаку инициировали минометные подразделения ВСУ.