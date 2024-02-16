Спецоперация 16 февраля 2024, 09:40 Российские войска взяли дороги Авдеевки под огневой контроль Репортер Руденко: до закрытия Авдеевского котла осталось чуть больше 2 км РИА «Новости»

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Российским войскам осталось чуть более двух километров до закрытия Авдеевского котла. Об этом сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«До закрытия Авдеевского котла осталось чуть больше двух километров, но уже все дороги под огневым контролем», — указал он.

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За ночь российские подразделения взяли ряд очень важных укрепрайонов. По его словам, некоторое время Вооруженные силы Украины на этом участке еще будут дезориентированы. Руденко уточнил, что есть информация о команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского подтягивать резервы к Авдеевке для деблокады.

Накануне «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские бойцы установили триколор у городской стелы. Именно там еще месяц назад фотографировался украинский президент Владимир Зеленский.

Военкор Евгений Поддубный уточнил, что российский флаг водрузили гвардейцы 114-й бригады армии РФ. Его установили в ходе продвижения в городе.