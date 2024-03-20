Спецоперация 20 марта 2024, 19:13 Российские войска вытеснили ВСУ из центральной части Работина Рогов: ВС России вытеснили ВСУ из центра Работина и продвинулись на север РИА «Новости»

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Вооруженные силы России вытеснили украинских боевиков из центральной части Работина. Об этом РИА «Новости» сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские бойцы продвинулись на север. На этом участке фронта армия стала доминировать в контрбатарейной борьбе. Украинские боевики в свою очередь стараются компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов массовым использованием ударных БПЛА.

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«Враг также резко снизил использование тяжелой боевой техники, кидая на убой группы пехоты», — добавил Рогов.

Он высказался и о французских наемниках в рядах украинских войск. По словам Рогова, они засели в тылу в страхе попасть на передовую и встретиться с российской армией, сообщили «Известия».