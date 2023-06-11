Спецоперация 11 июня 2023, 16:18 Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное в ДНР Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об освобождении села Нескучное в ходе боев РИА «Новости»

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Входящее во Времевский выступ на пересечении Запорожской области и Донецкой Народной Республики село Нескучное зачистили от присутствия украинских боевиков в ходе тяжелых боев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинские боевики, осознав бесполезность лобовых атак, начали наносить удары по флангам российских военных. В результате боев населенный пункт переходил от одной стороны к другой несколько раз.

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Но, по последним данным, российским военным удалось выбить украинских боевиков из села.

«Пока писал пост, поступила информация, что ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Нескучное и восстановили контроль над ним», — написал Рогов.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ударила по скоплениям живой силы четырех бригад украинских войск на Времевском выступе около населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» в Донецкой Народной Республике.