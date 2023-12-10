Спецоперация 10 декабря 2023, 05:59 Российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М в зоне СВО Минобороны сообщило о применении вертолетов Ка-52М на Донецком направлении РИА «Новости»

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Модернизированные российские вертолеты Ка-52М «Аллигатор» впервые ударили по украинским позициям на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство страны.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

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Российские летчики ударили по координатам, переданным авиационным наводчиком. Им поставили боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск и они ее успешно выполнили, вернувшись в расположение части без происшествий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска с февраля 2022 года сбили 550 украинских самолетов и вдвое меньше вертолетов. За время спецоперации также были уничтожены 9568 дронов, 16 011 единиц военной автомобильной техники, 13 870 танков и других бронемашин, 7268 минометов и орудий полевой артиллерии.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожила ключевую технику украинской военной авиации. По его словам, самолеты сбивали сразу после взлета.