Важное 17 февраля 2024, 14:59 Российские войска вошли на завод коксохим в Авдеевке «Украина.ру» опубликовала видео с российским флагом над Коксохимом в Авдеевке РИА «Новости»

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Вошедшие на территорию коксохимического завода в Авдеевке российские военные водрузили государственный флаг на крыше предприятия. Снятое с беспилотника видео опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы добавили, что зачистку заводов и подвальных помещений, где могут укрываться украинские боевики, пока не проводили. Поэтому о полном освобождении предприятия говорить преждевременно.

Частично разрушенный коксохимический завод в Авдеевке стал местом расположения переброшенной в город в качестве подкрепления третьей штурмовой бригады. В своих социальных сетях боевики выложили видео из подвалов предприятия, назвав его «новым домом».

Но добраться до укрытия успели не все. Заместитель командующего группировкой Родин Кудряшов сообщал, что несколько подразделений бригады попали в частичное окружение.

Также до конца неизвестно, ушла ли третья штурмовая бригада на новые позиции после приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.