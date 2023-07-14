Спецоперация 14 июля 2023, 07:02 Российские войска в районе Клещеевки взяли напавших боевиков в плен Группировка «Юг» под Клещеевкой сорвала атаку ВСУ и взяла их бойцов в плен РИА «Новости»

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Украинские подразделения попытались пойти в атаку на российские позиции под селом Клещеевка, но потерпели неудачу. Группировка войск «Юг» отбила нападение и взяла в плен двух военнослужащих, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Бойцы 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины выдвинулись в сторону Клещеевки, но российская разведка из спецназа группировки их заметила. Начался бой. Артиллерия третьего армейского корпуса Южного военного округа остановила нападение.

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Большинство боевиков, по словам Вадима Астафьева, погибли. Двоих российские силы взяли в плен.

Вооруженные силы России удержали оборону на участке фронта от Клещеевки до Курдюмовки недалеко от освобожденного Артемовска. Возле поселка городского типа группировка «Юг» засекла скопление солдат 28-й механизированной бригады ВСУ и ударила из ТОС «Солнцепек».