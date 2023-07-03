03 июля 2023, 08:12
Российские войска в ЛНР отразили почти 60 атак ВСУ за неделю
Офицер Марочко: ВС России за неделю отразили на Луганском направлении почти 60 атак ВСУ
На Луганском тактическом направлении за последнюю неделю проведения спецоперации отразили почти 60 атак Вооруженных сил Украины и остановили 14 диверсионно-разведывательных групп. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.
«В течение минувшей недели Вооруженными силами России на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника», — сказал он.
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Российские военные предотвратили вылазки 14 диверсионно-разведывательных групп, вывели из строя 10 танков противника, 75 единиц автомобильной техники, 40 артиллерийских систем, 45 боевых бронемашин. По словам Андрея Марочко, боевые потери ВСУ составили около трех тысяч солдат и наемников.
Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном заграждении около Стельмаховки. Ковер из мин разложили за день до этого их сослуживцы из инженерного подразделения. Погибли четыре человека.
ЛНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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