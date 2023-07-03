Спецоперация 03 июля 2023, 08:12 Российские войска в ЛНР отразили почти 60 атак ВСУ за неделю Офицер Марочко: ВС России за неделю отразили на Луганском направлении почти 60 атак ВСУ РИА «Новости»

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На Луганском тактическом направлении за последнюю неделю проведения спецоперации отразили почти 60 атак Вооруженных сил Украины и остановили 14 диверсионно-разведывательных групп. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

«В течение минувшей недели Вооруженными силами России на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника», — сказал он.

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Российские военные предотвратили вылазки 14 диверсионно-разведывательных групп, вывели из строя 10 танков противника, 75 единиц автомобильной техники, 40 артиллерийских систем, 45 боевых бронемашин. По словам Андрея Марочко, боевые потери ВСУ составили около трех тысяч солдат и наемников.

Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном заграждении около Стельмаховки. Ковер из мин разложили за день до этого их сослуживцы из инженерного подразделения. Погибли четыре человека.