Важное 26 декабря 2023, 13:26 Российские войска успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления ВСУ Шойгу: ВС РФ успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России успешно выполнили главную задачу спецоперации на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в уходящем году основные усилия сосредоточили на достижении целей СВО.

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«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины», — отметил министр.

Шойгу добавил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, поблагодарив за добросовестное выполнение задач.

Успешному достижению целей поспособствовали несколько факторов, в том числе создание эффективной системы оборонительных рубежей, надежность российской техники, высокая боеспособность всех частей и подразделений, а также умелые и решительные действия защитников Отечества, заключил Шойгу.

Накануне глава Минобороны доложил президенту об освобождении Марьинки в ДНР. Путин подчеркнул, что участникам взятия населенного пункта стоит вручить государственные награды.