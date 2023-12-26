26 декабря 2023, 13:26
Российские войска успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления ВСУ
Шойгу: ВС РФ успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы России успешно выполнили главную задачу спецоперации на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова привело РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в уходящем году основные усилия сосредоточили на достижении целей СВО.
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«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины», — отметил министр.
Шойгу добавил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, поблагодарив за добросовестное выполнение задач.
Успешному достижению целей поспособствовали несколько факторов, в том числе создание эффективной системы оборонительных рубежей, надежность российской техники, высокая боеспособность всех частей и подразделений, а также умелые и решительные действия защитников Отечества, заключил Шойгу.
Накануне глава Минобороны доложил президенту об освобождении Марьинки в ДНР. Путин подчеркнул, что участникам взятия населенного пункта стоит вручить государственные награды.
Сергей Шойгу
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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