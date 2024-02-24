Спецоперация 24 февраля 2024, 16:22 Успехи российской артиллерии вызвали панику в Великобритании Telegraph: артиллерия помогла ВС России добиться успехов в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военнослужащие задействуют в зоне спецоперации на Украине тысячи единиц артиллерийских орудий, из-за чего боевикам ВСУ приходится отступать. Об этом британскому изданию The Telegraph заявил военный обозреватель Дэвид Экс.

Он назвал тысячи российских гаубиц и ракетных установок поводом для паники. По его словам, ВС России используют орудия по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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«Если нужен повод для паники из-за российского оружия, то это нужно делать из-за тысяч гаубиц и ракетных установок», — отметил Экс.

Эксперт предположил, что широкое использование артиллерии позволило российским войскам успешно атаковать позиции противника и отбрасывать ВСУ все дальше.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что украинские боевики оставили часть своих позиций в поселке Ласточкино под Авдеевкой. ВСУ бросили их из-за артиллерии ВС России и планирующих бомб.