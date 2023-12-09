Важное 09 декабря 2023, 14:42 Российские войска уничтожили заводы Украины по производству снарядов РСЗО Минобороны сообщило о групповом ударе по производствам оружия на Украине РИА «Новости»

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Украинские заводы по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром» уничтожены ударами российского высокоточного оружия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что удар по украинским производствам носил групповой характер. Все назначенные объекты военные успешно поразили.

За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожила склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, нанесла удары по военной инфраструктуре аэродрома Кульбакино под Николаевом, а также поразила живую силу и военную технику противника в 118 районах проведения спецоперации.

Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки российских войск отразили пять атак противника, а также нанесли нанесли ответные удары по скоплениям сил 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около города Марьинка, села Клещевка, поселков Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 200 человек убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-30.