Спецоперация 22 ноября 2022, 13:34 Российские войска за сутки уничтожили 11 опорных пунктов ВСУ Минобороны: ВСУ лишились 11 опорных пунктов за сутки РИА «Новости»

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Российские военные за сутки нанесли удары по 11 пунктам управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Объекты противника уничтожили силами оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и подразделений ракетных войск.

В результате успешных действий ВС РФ украинские военные лишились 11 пунктов управления в районах Чугуева, Кисловки, Крахмального, Берестового, Кругляковки в Харьковской области, Победы, а также населенных пунктов Доброволье и Водяное в Донецкой Народной Республике, Садового, Токаревки и Дудчан в Херсонской области.

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Помимо этого, российские войска нанесли огневое поражение 63 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе противника и его военной технике в 136 районах.

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ВС РФ продолжают и успешную контрбатарейную борьбу. В районе Колесниковки Харьковской области подразделения российских специалистов подавили батарею артиллерийских систем М777 американского производства.