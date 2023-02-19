Спецоперация 19 февраля 2023, 15:33 Российские войска уничтожили восемь складов ВСУ в зоне спецоперации Минобороны сообщило об уничтожении складов с боеприпасами и топливом ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Удары российских войск в зоне проведения специальной военной операции за сутки уничтожили восемь складов боеприпасами и топливо, предназначенных для ВСУ. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по складу артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции «Гречаны» Хмельницкой области нанесли при помощи высокоточных ракет большой дальности морского базирования. Они же поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов украинских войск около столицы региона.

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Склад с боеприпасами украинской армии около города Марьинка в Донецкой Народной Республики поразила «Южная» группировка российских войск в ходе успешного наступления на Донецком направлении.

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Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Восток» поразили сразу два склада с боеприпасами и топливом для военной техники 72-й механизированной бригады около села Водяное Донецкой Народной Республики. Еще четыре хранилища с боеприпасами для войск противника российские военные уничтожили около Херсона и села Михайловка.