Спецоперация 20 июня 2023, 14:35 Российские войска уничтожили восемь оружейных складов ВСУ за сутки Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ за минувшие сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Удары российских войск в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами, принадлежащих бригадам ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что своих арсеналов лишились третья танковая бригада украинских войск, хранившая боеприпасы около поселка Двуречная Харьковской области, 45-я артиллерийская бригада ВСУ, чей склад располагался около Северска в Донецкой Народной Республики, а также группировка войск «Запорожье», 128-я горно-штурмовая и 65-я механизированные бригады ВСУ, разместившие свои арсеналы около сел Разумовка, Степовое и Новоданиловка в Запопорожской области.

Реклама

Еще два склада российские войска ликвидировали около Очакова Николаевской области и села Тягинка Харьковской области. Возможности пополнить запасы снарядов лишились 106-я и 122-я бригады территориальной обороны.

Кроме того за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск нанесла удары по 98-ми подразделениям ВСУ на огневых позиция и нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике противника в 112-ти районах проведения специальной военной операции.