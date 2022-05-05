Российские войска уничтожили украинскую батарею РСЗО «Ураган»

Ракетные войска РФ уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня „Ураган“ в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал военный.

Кроме того, по словам Конашенкова, артиллерийские подразделения поразили шесть пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пункта и района сосредоточения войск и техники ВСУ, 38 украинских подразделений на огневых позициях.

С помощью высокоточных ракет Россия поразила пункт управления 24-й ОМБР ВСУ у Лоскутовки, два склада с боеприпасами и 28 районов скопления живой силы и техники.

Что касается работы российской авиации, то она, по словам Конашенкова, поразила два командных пункта, 41 район скопления войск неприятеля и склад вооружений. Уничтожено до 190 человек личного состава и 43 единицы вооружений противника, добавил представитель Минобороны.

Ранее на утреннем брифинге 5 мая Конашенков рассказал, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска РФ уничтожили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, а также две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса «Точка-У».