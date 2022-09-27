Российские войска уничтожили украинский полк «Гепард» и группу наемников в Запорожье | 360°

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Российские войска уничтожили украинский полк «Гепард» и группу наемников в Запорожье

Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье украинского полка «Гепард»

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Воздушно-космические силы России высокоточным оружием нанесли удар по позициям полка специального назначения «Гепард» Национальной гвардии Украины и группировке из 50 наемников, дислоцированных в Запорожье. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате атаки уничтожены около 100 боевиков полка «Гепард», а также вся группировка иностранных наемников.

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Второй удар Воздушно-космические силы России нанесли по промышленной зоне Николаева, где расположились подразделения 59-й мотопехотной бригады украинских войск.

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«Уничтожены до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России показало кадры подготовки кадров минометных расчетов, которые прикрывают мотострелковые подразделения войск в ходе специальной военной операции. Военные отработали правило развертывания орудий и провели стрельбу по различным мишеням.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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