Российские войска уничтожили украинский полк «Гепард» и группу наемников в Запорожье | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские войска уничтожили украинский полк «Гепард» и группу наемников в Запорожье Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье украинского полка «Гепард» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием нанесли удар по позициям полка специального назначения «Гепард» Национальной гвардии Украины и группировке из 50 наемников, дислоцированных в Запорожье. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате атаки уничтожены около 100 боевиков полка «Гепард», а также вся группировка иностранных наемников.

Реклама

Второй удар Воздушно-космические силы России нанесли по промышленной зоне Николаева, где расположились подразделения 59-й мотопехотной бригады украинских войск.

Реклама

«Уничтожены до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России показало кадры подготовки кадров минометных расчетов, которые прикрывают мотострелковые подразделения войск в ходе специальной военной операции. Военные отработали правило развертывания орудий и провели стрельбу по различным мишеням.

0 0 0 0 0 0