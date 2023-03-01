Важное 01 марта 2023, 14:02 Российские войска уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении Минобороны сообщило об уничтожении трех ДРГ ВСУ в ЛНР и Харьковской области РИА «Новости»

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Российские войска в ходе боевых действий за сутки уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Огнем тяжелых огнеметных систем, артиллерии, армейской и штурмовой авиации российские войска поразили три украинские ДРГ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», — сообщил он.

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По словам Конашенкова, всего потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 90 человек живой силы.

Ранее министерство сообщило об уничтожении до 190 украинских боевиков на Донецком направлении.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли две самоходные гаубицы «Акация» и до 85 человек личного состава в результате удара российских военнослужащих.

Кроме того, войска России добились успеха на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 150 бойцов ВСУ за сутки.