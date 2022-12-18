Важное 18 декабря 2022, 15:06 Российские войска уничтожили три украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области Минобороны: ВС России ликвидировали 3 диверсионные группы ВСУ в ДНР и Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ликвидировали три украинские диверсионные группы в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны.

«В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

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За сутки на этом направлении убили и ранили около 50 украинских военнослужащих. Противник также потерял одну боевую бронированную машину, танковый тягач и два пикапа.

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Российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Военные продолжают зачистку населенного пункта от боевиков ВСУ, подчеркнул Конашенков. Украинские силы безуспешно попытались провести контратаки в районе населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка в ДНР. Армия России отбросила противника на исходные позиции. Также ВС ликвидировали до 25 украинских военных на Купянском направлении.