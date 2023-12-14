Спецоперация 14 декабря 2023, 10:33 Российские войска уничтожили склады двух бригад ВСУ на Херсонском направлении ВС России ликвидировали склады ВСУ в Херсонской и Запорожской областях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие атаковали с помощью авиации и артиллерии позиции ВСУ на Херсонском направлении. Войска поразили склады двух бригад ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Склады противника находились в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области. Военные также нанесли удары по ВСУ в 128 районах.

Реклама

«В результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих», — добавили в пресс-службе.

Ранее бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал анализ ситуации на Украине и пришел к выводу, что стране придется столкнуться с потерями территорий, если руководство не согласится провести с Россией мирные переговоры. По его мнению, украинские власти могут лишиться Харькова, Одессы и других городов. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласился со статьей бизнесмена и назвал его оценку точной.