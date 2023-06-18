Спецоперация 18 июня 2023, 17:48 Российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу под Херсоном ТАСС: ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу М777 в Херсонской области РИА «Новости»

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Соединения группировки российских войск «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины и гаубицу М777 в островной зоне в Херсонской области на линии боевого соприкосновения. Об этом написал ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб области.

«Потери: пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести», — сказал он.

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Военные России на Херсонском направлении также уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, ликвидировали семь боевиков, еще десять ранены. Из строя вывели два авто.

На Краснолиманском направлении расчетами артиллерии группировки войск «Центр» уничтожили машину, подвозившую боеприпасы украинской армии, и ударили по двум районам скопления техники.

Российские летчики также нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили свыше 10 тысяч украинских танков и боевых бронированных машин.

Ранее военнопленный из ВСУ рассказывал, что на фронт Украина забирает людей даже с серьезными заболеваниями.