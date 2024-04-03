Спецоперация 03 апреля 2024, 16:03 Российские войска уничтожили склад оружия и ангар для хранения дронов ВСУ ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения БПЛА РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили склад оружия ВСУ и ангар для производства и хранения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ликвидировать украинские объекты удалось с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Бойцы ВС России также поразили военную технику и живую силу врага.

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Всего с начала спецоперации ВСУ лишились 581 самолета, 270 вертолетов, 18 538 дронов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танков и других боевых бронированных машин.

Заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ не смогут одержать победу над российской армией. Поэтому украинские боевики стали чаще атаковать территорию России.