Спецоперация 13 января 2024, 13:44 Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, удару подвергся объект 27-й реактивной бригады украинских войск.

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«Противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab», — добавили в Минобороны.

Также ВСУ лишились артиллерийской системы М777 американского производства.

Всего с начала специальной операции ВС России уничтожили 567 украинских самолетов, 10 641 БПЛА, 265 вертолетов, 448 зенитных ракетных комплексов, 14 588 танков и других боевых бронированных машин.

Утром 13 января российские войска ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Цель атаки достигнута, сообщили в Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар со стороны ВСУ над Бердянском. Два украинских боеприпаса сбили в районе порта.