Спецоперация 24 февраля 2023, 14:44 Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области МО РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов 104-й артиллерийской бригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов 104-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Высшетрасовка Днепропетровской области. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки на херсонском направлении ВС России уничтожили более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б» и три гаубицы Д-30, добавили в ведомстве.

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Всего за прошедшие сутки российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Живая сила и техника противника уничтожена в 142 районах.

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«В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

На Купянском направлении группировка «Запад» ВС РФ уничтожила более 60 военных ВСУ в районе населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табакеевка Харьковской области.

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили шесть беспилотников ВСУ и четыре реактивных снарядов залпового огня HIMARS и «Ураган» в районе населенных пунктов Мерефа, Лиман, Александровка, Голая Пристань и Новая Збурьевка.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинских военных.