Спецоперация 18 ноября 2023, 14:01 Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» МО: ВС России уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ под Днепропетровском РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области российские войска ликвидировали два арсенала боеприпасов ВСУ

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Ранее средства противовоздушной обороны РФ сбили истребитель четвертного поколения Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Системы ПВО также перехватили реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что нехватка боеприпасов может привести к отступлению армии. ВСУ остро нуждаются в снарядах калибра 155-миллиметров, но поставки вооружений значительно замедлились.

Украинский конфликт привел к опустошению европейских арсеналов и складов. В запасниках практически ничего не осталось.