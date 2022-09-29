Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ | 360°

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Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по 198 районам размещения украинских войск

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления украинских войск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что среди ликвидированных точек оказались пункты командования 53-й механизированной бригады украинских войск, расположенные около села Елизаветовка Донецкой Народной Республики.

Всего российские войска за сутки нанесли удары и поразили 87 артиллерийских подразделений, уничтожив живую силу и военную технику в 198 районах.

В том числе российские военные подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS около Павлограда в Днепропетровской области, артиллерийскую батарею гаубиц М777 около Гуляйполя в Запорожской области, а также уничтожили артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт» в ДНР.

Уничтожено девять складов боеприпасов в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России в воздухе сбила украинский истребитель МиГ-29 в небе Донецкой Народной Республики и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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