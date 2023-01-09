Спецоперация 09 января 2023, 15:03 Российские войска уничтожили с начала спецоперации 200 вертолетов ВСУ Минобороны России: ВС уничтожили с начала спецоперации 200 украинских вертолетов и 400 ЗРК РИА «Новости»

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Вооруженные силы России с начала спецоперации сбили 200 украинских вертолетов. Последний из них уничтожили в Донецкой Народной Республике, рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет Ми-8 засекли в районе населенного пункта Веролюбовка, удар нанесла истребительная авиация Воздушно-космических сил России. Кроме того, у Ровного и Гродовки сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, а в Харьковской области и Луганской Народной Республике силами противовоздушной обороны — восемь беспилотников. Их обнаружили у Великого Выселка, а также Голиково, Червонопоповки, и Полтавы. Недалеко от населенных пунктов Зугрэс и Докучаевск ДНР и Переможное Запорожской области перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

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В общей сложности с 24 февраля прошлого года российские военные уничтожили 200 вертолетов, 367 самолетов, 2856 дронов, 400 зенитных ракетных комплексов и других образцов техники.

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Ранее Германия пообещала поставить Украине порядка 40 бронированных машин пехоты Marder. Военный журналист Алексей Борзенко предупредил, что это не скажется на обстановке в зоне боевых действий.