02 февраля 2023, 16:16
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска
Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска
Массированный удар российской авиации и артиллерии уничтожил пусковую установку HIMARS в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, противник лишился американской пусковой установки М-270 MLRS.
«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США», — уточнили в военном ведомстве.
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В Минобороны добавили, что также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка в ДНР и Дружелюбовка в Запорожье ВС России нанесли удары по трем складам с украинским ракетно-артиллерийским вооружением.
У российских подразделений появился противовес HIMARS в Запорожской области. Это отечественная система залпового огня «Торнадо-С». Она позволяет поражать снарядами позиции противника, гарантируя точное попадание.
Минобороны РФ
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