Спецоперация 22 января 2023, 14:42 Российские войска уничтожили пункт управления бригады ВСУ при наступлении в Запорожье Минобороны: ВСУ лишились пункта управления 128-й бригады на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российская авиация и артиллерия поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны. Успешное наступление ВС РФ на этом направлении продолжается — бойцы Восточного военного округа занимают более выгодные рубежи и позиции, подчеркнули в ведомстве.

За сутки на Запорожском направлении российские войска ликвидировали до 85 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и пикап.

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Две гаубицы Д-20 ВСУ уничтожили в районах Степногорска Запорожской области и Пречистовки в Донецкой Народной Республике, уточнили в Минобороны. В районе Преображенки (Запорожская область) подразделения ВС РФ нанесли поражение гаубице Д-30.

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Помимо этого, в районе Малиновки, расположенной также в Запорожской области, ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов противника.

В ведомстве обратили внимание и на успехи на Херсонском направлении. Там в районе населенного пункта Садовое Херсонской области российские военные нанесли удар по американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства AN/ТPQ-36.