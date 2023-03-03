Спецоперация 03 марта 2023, 15:31 Российские войска уничтожили пять гаубиц ВСУ на Херсонском направлении Минобороны: ВСУ потеряли до 60 человек и боевую технику на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Украинские войска в результате огневого поражения со стороны российских войск потеряли за минувшие сутки на Херсонском направлении до 60 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он добавил, что войска противника также потеряли шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и шесть гаубиц, среди которых были три единицы Д-30 и по одной машине «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»

Самые большие потери личного состава войска противника понесли на Донецком направлении, где активные действия подразделений Южной группировки войск привели к уничтожению 210 украинских боевиков.

На этом же участке ВСУ понесли самые большие потери в военной технике. Ударом российских войск ликвидированы пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две установки реактивной системы залпового огня «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.