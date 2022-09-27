Российские войска уничтожили офицера из командования «Азова» | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска уничтожили офицера из командования «Азова» «Военкоры Русской Весны» сообщили о ликвидации командира «Азова» Безоглюка РИА «Новости»

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Военные России в ходе проведения специальной военной операции ликвидировали заместителя командира полка «Азов»* подполковника Игоря Безоглюка. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Авторы сообщения уточнили, что в офицер отвечал за боевую и военную подготовку участников группировки. Подробностей ликвидации нет. Известна дата нанесения удара — 26 сентября.

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«Российскими войсками ликвидирован замкомандира нацистского полка „Азов“* по боевой и специальной подготовке подполковник Игорь Безоглюк», — сказано в публикации.

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По данным сайта «Военное обозрение», подполковник Безоглюк отвечал за специальную подготовку боевиков «Азова»*. К националистам он присоединился в 2010 году после ухода с военной службы.

Также он тесно сотрудничал с западными инструкторами, которые помогали готовить боевиков, и входил в контакт с представителями разведки стран НАТО.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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