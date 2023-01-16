Спецоперация 16 января 2023, 15:07 Российские войска уничтожили несколько украинских гаубиц и РЛС за сутки Минобороны: ВС России разбили две радиолокационные станции AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50 из США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России за сутки вывели из строя в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях две радиолокационные станции американского производства, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и несколько гаубиц. Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37 обнаружили у Кармазиновки в ЛНР, а AN/ТPQ-50 — вблизи Авдеевки в ДНР, там же, где боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б».

Реклама

Недалеко от Антоновки в ДНР уничтожили гаубицу Д-30, у Зализничного и Орехова Запорожской области — гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2С3 «Акация», а у Инженерного в Херсонской области — гаубицу 2С1 «Гвоздика».

Реклама

Ангар с военной техникой девятого полка особого назначения Нацгвардии Украины разбили у Малокатериновки Запорожской области, а у Красного Лимана в ДНР — склад вооружения.

Украинские войска 16 января усилили обстрел Донецка, погибли два мирных жителя. Огонь вели в том числе из Орловки. Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что с позиций Вооруженных сил Украины у Авдеевки атаковали Макеевку.