Спецоперация 18 декабря 2023, 15:20 Российские войска уничтожили командный пункт Нацгвардии Украины в ДНР Минобороны сообщило об ударе по командному пункту Нацгвардии Украины в ДНР РИА «Новости»

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Действующие в зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинские военные разместили свой пункт около села Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

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Удар по цели нанесли ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация. Также за минувшие сутки российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 113 районах проведения специальной военной операции.

В частности, подразделения войск «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения к юго-востоку от поселка Кузьмино Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Общие потери противника на этом участке составили 220 военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли танк, три бронетранспортера, пять автомобилей и словацкую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2.

Действующая на Донецком направлении «Южная» группировка российских войск успешно отразила девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ около поселков Шумы и Курдюмовка, сел Белогоровка и Ленинское, а также города Марьинка в ДНР.

Противник в ходе неудачных попыток наступления потерял до 190 человек, пять боевых машин пехоты, включая БМП Bradley, а также два автомобиля.