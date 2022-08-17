Российские войска уничтожили группу резервистов ВСУ в Херсонской области

Российская авиация в ходе выполнения задач специальной операции на Украине уничтожила большое число резервистов ВСУ, их военной техники и вооружения на железнодорожной станции в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также ВС РФ нанесли высокоточный удар по складу 95-й бригады украинской армии рядом со Славянском, уничтожив свыше 30 националистов и более трех тысяч артиллерийских снарядов и мин, написал RT.

Отечественные системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили семь ракет «Ураган» и одну «Точку-У» в Донецкой Народной Республике.

Конашенков добавил, что более трети украинских граждан, мобилизованных в ряды 10-й бригады ВСУ в Соледаре, добровольно покинули свои позиции.