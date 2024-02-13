Спецоперация 13 февраля 2024, 07:24 Российские войска уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра Российский «блуждающий миномет» уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра Ministry of Defense of Ukraine

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«Блуждающий миномет» российских войск ликвидировал группу пехоты и операторов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинские боевики расположились на правом берегу Днепра в заброшенном здании, в котором раньше жили мирные горожане. Как рассказал российский офицер с позывным Нольпятый, подразделения беспилотников передали им точные координаты, где находится скопление боевиков и техники противника.

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«Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена», — подчеркнул офицер группировки российских войск «Днепр».

Особенность расчета «блуждающего миномета» в том, что это мобильное подразделение, которое перемещается по линии фронта на внедорожнике.

После полученной информации о месте нахождения противника, бойцы производят несколько залпов и покидают позицию.

Экс-заместитель министра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что новый главком украинской армией Александр Сырский может провести несколько очень опасных операций. По его мнению, военный таким образом попытается выполнить задачу руководства страны по достижению «медийных побед».