Российские войска уничтожили группировку боевиков под Купянском | 360°

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Российские войска уничтожили группировку боевиков под Купянском

Минобороны сообщило об уничтожении 50 боевиков ВСУ ракетным ударом под Купянском

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Ракетный удар российских войск уничтожил пункт дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ под Купянском. В результате ликвидированы более 50 боевиков и 12 единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе отражения попытки прорыва украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении российские военные уничтожили более 270 военных противника, 23 бронированные машины, 11 автомобилей, шесть боевых машин пехоты и пять танков.

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«В районе Новополь Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожены более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что ударом российских ВКС по местам дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона ВСУ в Запорожье ликвидированы до 60 боевиков, 10 единиц военной техники и две реактивные системы залпового огня HIMARS.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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