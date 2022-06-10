Российские войска уничтожили две украинские батареи РСЗО в Донбассе

Российские войска уничтожили две украинские батареи реактивных систем залпового огня, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила две установки РСЗО «Град», а также шесть танков и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, силы ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военных и более 350 нацистов, доложил пресс-секретарь Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 62 пункта управления, 138 огневых позиций и 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавил Конашенков.

Также уничтожены 16 спецавтомобилей и 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, сообщил Конашенков.