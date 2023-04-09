Спецоперация 09 апреля 2023, 14:13 Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении МО: ВС РФ ликвидировали две группы украинские ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские диверсанты были обнаружены в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Их действия пресекли ВС России.

Реклама

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также рассказал, что российские летчики и артиллеристы группировки «Западной» поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и ЛНР.

Всего за сутки на этом участке были ликвидированы свыше 35 военнослужащих противника, а также боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Донецком направлении российские силы уничтожили более 250 украинских боевиков ВСУ. Потери украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили до 20 военнослужащих за сутки.