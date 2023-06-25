Спецоперация 25 июня 2023, 14:50 Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: работу украинских диверсантов пресекли около Серебрянского лесничества РИА «Новости»

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Действующая на Краснолиманском направлении российская группировка войск «Центр» пресекла деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Действующие на Краснолиманском направлении российская группировка войск «Центр» пресекли деятельности двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он добавил, что также на этом участке проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки отразили четыре атаки противника в районе села Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также села Кармазиновка и поселка Червоная Диброва.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также две гаубицы Д-30» — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что в плен сдались трое украинских военнослужащих. На такой шаг они пошли после того, как поражение понесли 63-й, 67-й механизированные бригады ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины. Удары по позициям противника группировка «Центр» нанесла около населенных пунктов Луганской Народной Республики.