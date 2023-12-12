Важное 12 декабря 2023, 14:17 Российские войска уничтожили до 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны России: ВСУ потеряли до 240 боевиков на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие пресекли две атаки ВСУ около Марьинки в ДНР. За сутки на Донецком направлении украинские войска лишились до 240 боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметили в ведомстве.

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ВС России также нанесли удары по технике ВСУ. Украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы потеряла два БТР, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», и две самоходные артиллерийские установки.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» ликвидировала за сутки до 70 военных ВСУ, а также уничтожила шесть единиц вражеской техники, в том числе САУ «Акация» и гаубицы Д-20.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал неоправданными надежды страны на контрнаступление. Он признался, что ВСУ допустили ряд ошибок, а военные инструкции НАТО стоит «отправить обратно в архивы».