Важное 04 февраля 2023, 14:52 Российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об ударах по ВСУ при наступлении на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Огневое поражение по позициям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ нанесли Вооруженные силы России в ходе успешного наступления на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что противник находился около поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики и сел Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

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«На Краснолиманском направлении продолжаются наступательные действия подразделений группировки войск „Центр“», — заявил Конашенков.

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По его словам, за минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции ликвидировали более 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубицу Д-30.

Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли выгодные рубежи и позиции. Артиллерийским огнем за сутки на Донецком направлении они уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».