Российские войска уничтожили четыре украинских взвода с гаубицами M777

Российские войска уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M77. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Взводы уничтожили высокоточными ракетами большой дальности. Американские гаубицы находились в районе населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в Донецкой Народной Республике. ВС России также уничтожили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град». Украинские РСЗО базировались близ Авдеевки, а также в районе поселков Керамик и Желанное.

Всего российские войска поразили 12 огневых позиций украинских боевиков.

Ракетами также уничтожили украинские базы горючего в Кременчуге и Лисичанске. Ликвидировали 310 украинских нацистов, подбили 10 танков и других боевых машин, три установки «Град», девять артиллерийских орудий и 14 специальных автомобилей.