Российские войска уничтожили больше 50 националистов под Артемовском

Российские войска в рамках выполнения задач специальной операции на Украине уничтожили более 50 националистов и шесть единиц техники 72-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«ВС РФ в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожили более 50 националистов, а также ликвидировали шесть единиц военной техники», — сказал он.

Кроме того, за последние сутки системы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чаривное Херсонской области и Тополевка Луганской Народной Республики.

Также системы ПВО обнаружили и уничтожили три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня в небе над ДНР и Харьковской областью, сообщил Конашенков.